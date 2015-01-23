«Ощадбанк» в прошлом году получил 8,5 млрд гривень убытка из-за аннексии Крыма

«Минус 8,5 млрд грн – финансовый результат государственного «Ощадбанка» за 2014 год», - сказал Пышный.

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По его словам, убыток обусловлен потерями банка в результате аннексии Крыма. «Плюс 1,1 млрд грн была бы прибыль, если бы не было аннексии Автономной Республики Крым», - добавил он.

Пышный напомнил, что правительство в декабре докапитализировало банк на 11,6 млрд грн, в результате чего адекватность капитала составляет 21,7%, и на сегодняшний день сформированные резервы и капитал банка полностью покрывают потери в Крыму.

Дорезервирование после аннексии Крыма, по словам банкира, составило 9,6 млрд грн, объем кредитного портфеля в Крыму – 650 млн долл. кредитов юридических лиц и 170 млн грн – физических лиц.

Пышный пояснил, что 94% объема выданных кредитов в Крыму приходится на кредит под строительство солнечной электростанции, и потеря контроля над этим активом вынудила сформировать 100% резерв. «На сегодняшний день в полном объеме, в размере 100% сформирован резерв по валюте, в размере кредита и процентов», - отметил он.

По его словам, банк продолжает вести работу по возврату этого актива. «Мы работаем очень активно над тем, чтобы получить юридическую сатисфакцию претензий в АР Крым… Это будет международный трибунал», - добавил Пышный.

Банкир сообщил, что сумма сформированных резервов только частично включает потери банка на Донбассе, но они не будут такими значительными, как в Крыму, поскольку удельный вес кредитов Донецкого и Луганского управления составляет 2,63% в кредитном портфеле банка.

Пышный подчеркнул, что на Донбассе банк работает только на территориях, контролируемых украинскими властями, переведя региональные управления из Донецка и Луганска в Краматорск и Северодонецк. «Мы выполнили решение СНБО, обязывающее прекратить деятельность... Та часть коллектива Луганского и Донецкого управлений, которая изъявила желание переехать, трудоустраивается. Мы своих не бросаем», - сказал он.

Также банкир отметил, что после оттока депозитов в начале года, синхронного с оттоком банковской системы, начиная с июня 2014 года, кроме сентября, начался приток депозитов в банк, и по итогам года чистый отток составил всего 65 млн грн за счет валютных вкладов.

Ранее УНИАН сообщал, что несмотря на Указы Порошенко “Ощадбанк” продлил работу в “ДНР” до начала декабря.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

В январе-сентябре 2014 года банк получил 550,899 млн грн прибыли, что на 14,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года в 481,029 млн грн.

В 2013 году банк увеличил прибыль почти на 20% по сравнению с 2012 годом - до 678,8 млн грн.