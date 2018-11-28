В 2025 году почти четверть мирового ВВП придется на цифровую экономику - прогноз

При этом Украина - одна из немногих стран, которая не имеет стратегии развития высокоскоростного Интернета.

В 2025 году почти четверть мирового ВВП будет приходиться на цифровую экономику благодаря диджитализации промышленности.

Читайте такжеБанк международных расчетов: цифровые деньги могут привести к остановке интернета

Такой прогноз озвучил президент китайской телекоммуникационной компании Huawei по региону Центральная Азия и Кавказ Джеймс Чен, сообщается в пресс-релизе компании.

"Основа цифровой экономики - это широкополосная связь. Согласно исследованиям Международного союза электросвязи, улучшение на 10% проникновения высокоскоростного интернета приводит к росту ВВП на 1,3% и повышает уровень занятости на 2-3%", - цитирует президента пресс-служба.

По словам Чена, доступ к Всемирной сети признан Организации Объединенных Наций (ООН) неотъемлемым правом человека. В 2019 году количество подключенных домохозяйств в мире впервые должно превысить количество домов без связи.

Согласно данным компании, на сегодня в Украине проникновение городского широкополосного Интернета достигло 60%. При этом 35% сельского населения, почти половина школ и большинство медицинских учреждений не имеют доступа к таким услугам.

"Поэтому преодоление цифрового неравенства остается актуальной задачей. К примеру, Китай с конца 2015 года начал разворачивать оптические сети в селах. Сейчас в стране более 97% сел связаны с миром оптоволоконными кабелями, что стало основой быстрого развития китайской интернет-индустрии", - говорится в релизе.

Как отмечается, Украина одна из немногих стран, которая не имеет стратегии развития высокоскоростного Интернета, также отсутствует орган государственной власти, ответственный за реализацию цифровой повестки дня – 2020.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года Кабинет министров утвердил концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы. Документ определяет первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации Украины на ближайшие три года, в частности, развитие цифровой инфраструктуры — широкополосный интернет (ШПД) должен быть по всей территории Украины; цифровизация образовательных процессов и стимулирование цифровых трансформаций в системе образования, медицине, экологии, безналичной экономике, инфраструктуре, транспорте, общественной безопасности и так далее.

В ноябре советник советник первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрей Бирюков сообщил УНИАН, что Кабинет министров представит до конца текущего года постановление о развитии скоростного доступа к интернету, который поможет преодолеть цифровой разрыв в стране.