В Украине очередной банк признали неплатежеспособным

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Укоопспилка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 января ввел временную администрацию в банк «Укоопспилка» на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена в банк сроком на 3 месяца, до 22 апреля, временным администратором банка назначен Дмитрий Кашута.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в 33 банка. В текущем году Фонд уже ввел временную администрацию в «Профин Банк».

Справка УНИАН. Банк «Укоопспилка» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений. Основной пакет акций банка (87,5447% общего количества) принадлежит Центральному союзу потребительских обществ Украины.