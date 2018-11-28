В Британии оценили масштаб падения экономики в случае Brexit без сделки

Выход из Евросоюза без сделки может стоить Британии почти 10% экономики в следующие 15 лет.

Выход Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) без сделки может привести к падению объемов британской экономики в общей сложности на 9,3% за предстоящие 15 лет.

Читайте такжеДеловой климат Великобритании упал до минимума 9 лет

Об этом сообщает Росбалт со сылкой на обнародованный сегодня доклад правительства страны.

"Чуть лучше выглядит ситуация, если страна покинет ЕС в соответствии с соглашением об условиях Brexit, достигнутым между Лондоном и Брюсселем. В этом случае сокращение объемов британской экономики может составить всего 3,9% за те же 15 лет", - говорится в документе.

Накануне эксперты Лондонской школы экономики, Королевского колледжа и Института фискальных исследований представили свой совместный прогноз, согласно которому экономика Великобритании может потерять к 2030 году до 5,5% из-за соглашения по Brexit по сравнению с теми показателями, которые могли бы быть в случае, если бы Соединенное Королевство осталось в составе ЕС. При этом расходы на государственное финансирование могут составить до 1,8% от ВВП.

Напомним, что голосование по соглашению Великобритании и ЕС о Brexit пройдет в британской палате общин 11 декабря. Вчера издание Business Insider со ссылкой на письмо с расписанием для Консервативной партии указало, что перед голосованием пройдет пять дней дебатов по соглашению. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также упомянула 11 декабря как день, в который палата общин должна принять решение по соглашению.

При этом газета The Guardian напоминает, что порядка 89 членов консервативной партии заявили, что они не готовы поддержать сделку по Brexit.

В минувшее воскресенье главы государств и правительств 27 стран Евросоюза утвердили соглашение о выходе Британии из ЕС и декларацию о будущих отношениях.