Гривня закрыла межбанк на отметке 16,28 за доллар

В пятницу, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,08/16,28 грн/долл. против 16,07/16,27 грн/долл. на открытии торгов.

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Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок был активен.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,06/18,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2500/0,2530 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,9312 грн/долл., к этому часу было заключено 204 соглашения, объем торгов составил 187,94 млн долл.