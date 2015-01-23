Яресько не может назвать объемы финпомощи Украине, но уверена, что ее будет достаточно

Согласно сообщению пресс-службы министерства, об этом Яресько заявила в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Украина продолжает своевременно и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства, и еще есть время, чтобы получить необходимую финансовую помощь и избежать негативных сценариев. Я уверена в том, что международная помощь будет выделена в необходимых объемах», - сказала она.

Министр также отметила, что Украина в прошлом году получила помощь в тех объемах, о которых было договорено в рамках одобренной в апреле программы Международного валютного фонда stand-by и связанного с ней другого международного финансирования.

Читайте такжеМинистр финансов: прогнозы о дефолте Украины еще ни разу не оправдались

«Но ситуация осложнилась с того времени. Никто не прогнозировал, что война будет такой страшной и такой затратной, какой она есть. Поэтому мы сейчас пересматриваем все прогнозы экономической ситуации», - пояснила Яресько.

При этом она не назвала цифру новой финансовой поддержки, которая будет выделена Украине. «Нет волшебной одной цифры, потому что много составляющих. Но то, что будет достаточно, - я уверена», - отметила глава Минфина.

Говоря о консультациях с держателями украинских суверенных долговых обязательств, министр отметила, что их будут проводить со всеми кредиторами, в том числе и с Россией. «Мы не выделяем одних или других кредиторов», - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство для установления долгосрочного партнерства с Международным валютным фондом запросило расширенное финансирование Extended Fund Facility (EFF), чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины в течение следующих четырех лет.

По словам министра финансов Наталии Яресько, составляющей общего плана являются консультации с владельцами украинского суверенного долга для улучшения среднесрочной финансовой стабильности. Как только будут достигнуты договоренности с МВФ, украинская власть представит шаги дальнейших консультаций со своими кредиторами.

В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних обязательств. В 2015 году объем внешних обязательств, необходимых к выплате, составит порядка 11 млрд долл.