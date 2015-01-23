Bloomberg: Путин теряет поддержку олигархов из-за конфликта в Украине и падения рубля

Падение рубля только усилило протестные настроения в ближайшем окружении Путина, сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

На фоне этого российский президент начал с большим подозрением относиться к тем, кто обязан ему своим состоянием и кто много потерял от санкций ЕС и США.

21 самый богатый человек в России в течение прошлого года потерял в общей сложности 61 млрд долларов совокупных состояний. Из-за аннексии Крыма начал сокращаться экономический рост России, инфляция выросла до 11,4% - что является самым высоким показателем среди десяти крупнейших экономик мира, рубль ослаб на 45%, больше чем любая валюта, которая отслеживается Bloomberg.

На фоне ухудшения ситуации на Востоке Украины нарастает тревога финансовой и политической элиты РФ в связи с ожиданием новых расходов.

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По словам политического советника Путина Сергея Маркова, который помогал контролировать проведение референдума в Крыму, бизнесмены, которые были давними соратниками российского президента "сейчас на периферии".

На сегодня ближайшим окружением президента РФ является секретарь совбеза РФ Николай Патрушев, руководитель ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Михаил Фрадков и министр обороны Сергей Шойгу.

Социолог Ольга Крыштановская считает, что для Путина настало очень тяжелое время: "Его критикуют с обеих сторон - и либералы, и "ястребы". По ее информации, в Кремле много кто считает, что Россия должна занять еще более жесткую позицию.

"Возможно, она ее уже и заняла", - отмечает агентство.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал Bloomberg, что ему ничего не известно о недовольстве кого-нибудь в окружении президента его нынешней политикой в отношении Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам 2014 года самым богатым россиянином стал Виктор Вексельберг с состоянием в $14,1 млрд.