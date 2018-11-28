Объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос до $32 миллиардов

Самый большой прирост инвестиций - из Германии.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за январь-сентябрь 2018 года вырос на 367,2 миллиона долларов, или на 1,2%, - до 31,974 миллиарда долларов на 1 октября.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, за этот период поступило 1,710 миллиарда долларов новых инвестиций, но при этом выбыло 491,5 миллиона долларов, а отрицательная переоценка составила 851,7 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, наибольший прирост инвестиций - из Германии (141,8 миллиона долларов), Великобритании (103,5 миллиона долларов), Нидерландов (57,7 миллиона долларов), Польши (41,5 миллиона долларов), Венгрии (33,7 миллиона долларов).

Наибольший объем поступивших инвестиций направлен в промышленность (145,2 миллиона долларов), финансовую и страховую деятельность (125,1 миллиона долларов), информацию и телекоммуникации (90,8 миллиона долларов).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Госстата, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2017 год составили 1,871 миллиарда долларов, в том числе наибольший объем инвестиций поступил с Кипра.

Национальный банк оценил приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году в 2,307 миллиарда долларов, в том числе без учета операций конвертации банками долга в уставный капитал – в 1,8 миллиарда долларов.