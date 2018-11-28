Завтра в Украине снова подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 29 ноября: 100 USD – 2826,9049 гривни; 100 EUR – 3189,8795 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2826,9049 (28 ноября – 2810,5334)

100 EUR – 3189,8795 (28 ноября – 3183,7722)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,30/28,33 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни на 18 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,91/31,94 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2612 гривни/доллар.