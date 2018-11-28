Отток средств физлиц из банков из-за военного положения незначителен - НБУ

Отток составил менее 2%, включая расходы граждан на покупки в период Black Friday и в выходные дни.

Отток средств физических лиц из банковской системы Украины на фоне новостей о введении военного положения незначителен и составляет менее 2%, включая расходы граждан на покупки в период Black Friday и в выходные дни.

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Об этом написала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на своей странице в соцсети Facebооk.

"Мы не увидели существенных оттоков из банковской системы. Так, в некоторых банках были случаи, когда отдельные клиенты решили не продлевать депозит, который заканчивался, или снимали средства с текущих счетов. Однако удельный вес таких случаев мизерный. Всего в течение этих дней отток средств физлиц менее 2%. Этот показатель также включает расходы граждан при Black Friday и в выходные дни", - написала она.

По словам Рожковой, банковская система сейчас достаточно ликвидная и проблем не почувствовала. "В качестве подтверждения - ни один банк не обратился в НБУ в эти дни за поддержкой ликвидности. Напомню, все наши инструменты поддержки ликвидности продолжают работать", - добавила она.

Кроме того, Рожкова отметила, что решение регулятора о признании неплатежеспособным "ВТБ Банка" не связано с последними событиями в стране.

Также она подчеркнула, что ситуация на наличном валютном рынке находится под влиянием психологического фактора и регулятор ожидает, что она постепенно успокоится.

Справка УНИАН. В Украине сегодня, 28 ноября, вступил в силу закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

На фоне новостей о введении военного положения национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке 26 ноября на 15 копеек, 27 ноября – еще на 23 копейки, 28 ноября – еще на 18 копеек – до 28,30/28,33 гривни/доллар. В то же время стоимость доллара в обменниках после освоения отметки 29 гривни/доллар. сегодня, 28 ноября, просела до 28,60 гривни.