«Ощадбанк» рассчитывает в этом году на прибыль в 440 млн гривень
Государственный «Ощадбанк» в 2015 году планирует получить не менее 440 млн грн прибыли.
Об этом сообщил журналистам глава правления банка Андрей Пышный.
Банкир заявил, что, несмотря на убытки по итогам 2014 года, планы банка на следующий год достаточно амбициозные. «Мы планируем в 2015 году получить не менее 440 млн грн прибыли», - сказал Пышный.
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Банкир сообщил, что за последние 4 месяца открыто более 80 отделений нового типа и в 2015 году банк намерен открыть еще порядка 300 таких отделений. «Каждую неделю будем праздновать новоселье», - добавил он.
По словам Пышного, также проводится активная работа над привлечением на зарплатные проекты. «20 тысяч предприятий на сегодня обслуживается на зарплатных проектах, около 2 млн сотрудников», - отметил банкир.
Что касается депозитов, то, по словам Пышного, на сегодня их объем в банке составляет 35 млрд грн, а на 2015 планируется прирост депозитов на 10%, или до 300 млн грн прироста в месяц.
Как сообщал УНИАН, в 2014 году «Ощадбанк» получил 8,5 млрд грн убытка в результате потерь из-за аннексии Крыма.
В 2013 году банк увеличил прибыль почти на 20% по сравнению с 2012 годом - до 678,8 млн грн.
Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.