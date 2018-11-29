МВФ одобрил ключевые показатели госбюджета-2019 для дальнейшего сотрудничества - Порошенко

Было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

Ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют требованиям Международного валютного фонда. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко после телефонного разговора с директором-распорядителем фонда Кристин Лагард.

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"Согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам", - отметил глава украинского государства.

По словам Порошенко, Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов оказать соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ, добавил Порошенко.