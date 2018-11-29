В МВФ подтвердили намерение дать транш Украине

Также глава МВФ подчеркнула, что во время разговора с Порошенко они «подтвердили позитивные отношения и сотрудничество между Украиной и МВФ».

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подтвердила, что несмотря на введение военного положения фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по результатам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого стороны обсудили статус ожидаемого соглашения stand-by.

«У меня сегодня была конструктивная беседа с президентом Порошенко, в которой мы обсудили состояние соглашения stand-by. Президент информировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и который сейчас рассматривают сотрудники МВФ. Его предварительная оценка является удовлетворительной, поэтому мы ожидаем, что этот процесс вскоре завершится. Мы также обсудили возможную техническую помощь со стороны МВФ, направленную на улучшение налогового администрирования и более благоприятную налоговую систему, обеспечивая при этом постоянство долговой нагрузки», — заявила глава фонда после разговора.

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Также Лагард подчеркнула, что во время разговора с Порошенко они «подтвердили позитивные отношения и сотрудничество между Украиной и МВФ».

В МВФ ожидают, что выполнение предварительных условий для получения очередного транша Украиной завершится к 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета МВФ для обсуждения соглашения.

«Все предварительные меры, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и после этого будет созвано заседание Совета директоров для обсуждения соглашения stand-by», - говорится в заявлении.

Напомним, принятие бюджета на 2019 год является ключевым требованием МВФ для утверждения новой программы stand-by для Украины и выделении первого транша, размер которого составит около 2 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, первый транш МВФ должен поступить уже в декабре 2018 года.

Парламент одобрил бюджет на 2019 год в 6 утра 23 ноября.

Ранее в МВФ сообщили, что не видят прогресса в борьбе с коррупцией в Украине, а также заявили, что уровень международных резервов Украины является слишком низким.