Средняя зарплата в Украине за год выросла на 25%

При этом реальная зарплата в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года увеличилась на 14,2%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9% - до 9218 гривень.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем текущего года средняя зарплата увеличилась на 1,9%.

Реальная заработная плата в октябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года увеличилась на 14,2%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2018 года почти в 2,5 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 3723 гривни.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.

В то же время, Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.