С начала реформы децентрализации дополнительные собственные поступления ОТГ составили более 741 млн гривен - Алексей Савченко

Также глава Николаевской области призвал территориальные общины продолжать объединения.

С момента начала реализации в Украине реформы децентрализации, инициированной Президентом Украины Петром Порошенко, дополнительные собственные поступления объединенных территориальных общин Николаевщины составили более 741 млн гривен.

Об этом рассказал председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко во вторник, 27 ноября, во время заседания Совета регионального развития Николаевской области.

"С начала функционирования на территории Николаевской области объединенных территориальных общин, их дополнительные собственные поступления составили 741 млн гривен. Сколько лет такого не было? В воюющей 4 года подряд стране мы сегодня можем строить. Не возобновлять разрушенные войной здания, а именно строить на территории, которой война не коснулась", - сказал Алексей Савченко.

Он также призвал общины продолжать объединения. Алексей Савченко выразил надежду, что несмотря на введенный на отдельных территориях Украины, в частности на территории Николаевской области, военное положение, выборы в объединенных территориальных общинах предстоящие события.

"В ближайшее время у нас должны состояться выборы объединенных территориальных общин, где, я уверен, общины объединятся и выберут лучших. Выберут тех, кто работает не по лозунгам, не по личными связями, а тех, кто сможет привести общины к развитию. Развитие - это не хорошие отношения с органами власти - это когда человек умеет, понимает, учится, постоянно получает опыт и за счет уже полученного опыта воплощает в жизнь важные для людей проекты. Надеюсь, что уже очень скоро мы будем иметь новые ОТГ. Это очень важно", - сказал Алексей Савченко.

Отметим, что сейчас в Николаевской области действует 28 объединенных территориальных общин. Напомним, что 12 ноября Президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития акцентировал, что внедрение реформы децентрализации доказало ее экономическую и политическую эффективность, поэтому она должна стать необратимой. Глава государства добавил, что реформа внедрялась для того, чтобы приблизить власть к людям, сократить расстояние от человека к общине, которая имеет реальный финансовый ресурс для решения проблем. Отдельно Петр Порошенко подчеркнул, что децентрализация - это не только перераспределение денег на места, на удовлетворение самых неотложных потребностей общин, четкое распределение ответственности между центральной и местной властью.