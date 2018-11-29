Украинские банки с начала года нарастили прибыль в 7 раз

За этот период сектор сформировал 21 миллиард гривень резервов.

Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2018 года получили 14,827 миллиарда гривень прибыли, что в 7 раз больше показателя за аналогичный период предыдущего года в размере 2,154 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 11,7%, расходы - на 3%.

По информации регулятора, за этот период банковский сектор сформировал 21,415 миллиарда гривень резервов, что на 24,8% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.