Доллар в столичных обменниках просел до 28,50 гривни

Продать доллары можно за 28,40 гривни.

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 29 ноября, просела до 28,50 гривни, евро – до 32,35 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,40 гривни, евро - за 32,20 гривни за одну денежную единицу.

Вчера, 28 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,60 гривни, евро – 32,30 гривни за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к 11-00 установились на уровне 28,39/28,41 гривни/доллар.