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Доллар в столичных обменниках просел до 28,50 гривни

12:19, 29 ноября 2018
Финансы
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В столичных обменниках продолжает дешеветь доллар /  фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,40 гривни, евро - за 32,20 гривни за одну денежную единицу.

Вчера, 28 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,60 гривни, евро – 32,30 гривни за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к 11-00 установились на уровне 28,39/28,41 гривни/доллар.

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