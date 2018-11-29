ГФС с начала года выявила более 7 тысяч нелегальных работников

Нарушения выявлены у 46% проверенных субъектов хозяйствования.

Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе проверок бизнеса относительно выполнения налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов в январе-октябре 2018 года выявила 7,3 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений.

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Как сообщается на сайте ГФС, нарушения выявлены у 46% проверенных субъектов хозяйствования.

По информации ГФС, в ходе рейдов проводились обследования производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, а также мест осуществления предпринимательской деятельности.

Отмечается, что работодателям-нарушителям доначислены к уплате в бюджеты почти 753 миллиона гривень налога на доходы физических лиц, 601,5 миллиона гривень единого взноса и 37,5 миллиона гривень военного сбора.

Кроме того, фискалы провели с работодателями разъяснительную работу, благодаря которой за 10 месяцев текущего года предприниматели дополнительно заключили 120,2 тысячи трудовых договоров с наемными работниками.

Также сообщается, что за указанный период к государственной регистрации привлечено 23,1 тысячи человек, осуществлявших предпринимательскую деятельность неофициально. В результате в бюджеты дополнительно уплачено 18,3 миллиона гривень налогов и сборов и 25 миллионов гривень единого взноса.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба при проведении в 2017 году проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, выявила нарушения налогового законодательства у 60% плательщиков. По результатам проверок в бюджеты было доначислено около 819 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, более 122 миллионов гривень единого взноса и почти 33 миллиона гривень военного сбора.