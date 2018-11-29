Кабмин хочет привести Украину в ТОП-50 рейтинга Doing Business

По словам премьер-министра, правительство должно создать качественные условия для бизнеса в Украине.

Одной из главных задач правительства Украины является создание качественных условий для бизнеса и вхождение нашей страны в ТОП-50 рейтинга Doing Business.

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Об этом во время Третьего немецко-украинского делового форума в Берлине заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Есть огромный потенциал, и должны его использовать. Наша задача - создать качественные условия для бизнеса в Украине, войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business. Для этого вводим разумные регуляции и настроены на четкий рост", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на пять позиций и заняла 71-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019.