Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Таврика"

В Единый госреестр внесена запись о ликвидации банка как юридического лица.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Таврика", проводимую с марта 2013 года.

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Как сообщается на сайте фонда, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись №10741110050000723 о государственной регистрации ликвидации банка "Таврика" как юридического лица.

"Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - отметили в Фонде.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Таврика", созданного в 1991 году, в марте 2013 года.