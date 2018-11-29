Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Таврика"
13:34, 29 ноября 2018Финансы
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В Единый госреестр внесена запись о ликвидации банка как юридического лица.
Банк "Таврика" ликвидирован / фото epravda.com.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Таврика", проводимую с марта 2013 года.
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Как сообщается на сайте фонда, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись №10741110050000723 о государственной регистрации ликвидации банка "Таврика" как юридического лица.
"Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - отметили в Фонде.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Таврика", созданного в 1991 году, в марте 2013 года.
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