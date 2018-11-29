Антикоррупционный суд будет создан в 2019 году - премьер-министр

По мнению Гройсмана, Антикоррупционный суд поставит точку в любых злоупотреблениях в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Антикоррупционный суд будет создан в 2019 году.

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Об этом он заявил во время бизнес-форума в Германии.

"Я знаю, что в 2019 году в Украине будут созданы беспрецедентно качественные новые системы борьбы с коррупцией", - заявил он.

Гройсман заверил, что власть устраняет возможности для злоупотреблений в различных сферах. "Мы понимаем, что главное - это вернуть доверие к судебной системе Украины", - подчеркнул премьер-министр.

Он выразил убеждение, что "в 2019 году появится независимый - а это главное условие, в этом нам будут помогать международные партнеры - Антикоррупционный суд, который очень четко поставит точку в любых злоупотреблениях, которые имели место".

Как сообщал УНИАН, 12 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде" (регистрационный номер 7441).

Законом устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

Ходатайства по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций, которое не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд.

Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до этого дня по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом.

Претенденты на должности судей Высшего антикоррупционного суда могли отправить свои документы в Высшую квалификационную комиссию суда со 2 августа по 14 сентября.