Долги по зарплате в Украине достигают почти 3 миллиардов гривень

С начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 21,8%.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в октябре 2018 года сократилась по сравнению с сентябрем на 0,2% и на 1 ноября составила 2,88 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным ведомства, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 21,8%.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 1,69 млрд грн, что на 0,4% меньше показателя на 1 октября текущего года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9% - до 9218 грн.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.

В то же время, Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.