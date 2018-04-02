Баланс недели: скандал в правительстве, новая программа МВФ и газовый вопрос

Судя по всему, международные финансовые институции решили прислушаться к американскому инвестору Джорджу Соросу, советовавшему более активно поддержать Украину деньгами. На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходил на прошлой неделе, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард после беседы с президентом Порошено сообщила, что фонд рассмотрит возможность подписания новой долгосрочной программы сотрудничества с Украиной.

«Президент Порошенко проинформировал меня сегодня, что власти Украины обратились с предложением подписать новую долгосрочную программу кредитования экономики Украины, предполагающую больший объем финансирования, взамен существующей программы stand-by (двухлетней программы stand-by со сроком завершения в 2016 году и объемом финансирования 17 млрд долл. - УНИАН). Мы будем советоваться с Советом директоров фонда по этой просьбе», - заявила Лагард.

По словам главы департамента внешних связей МВФ Уильяма Мюррея, новая программа сотрудничества позволит Украине избежать необходимости реструктуризировать долги, но потребует глубоких структурных реформ. Однако дата заседания Совета директоров фонда, на котором будет обсуждаться украинский вопрос, пока не определена, МВФ ожидает результатов работы миссии в Киеве.

Получение расширенного финансирования от МВФ крайне важно для Украины, уверена министр финансов Наталия Яресько. По ее словам, это обеспечит долгосрочную поддержку украинской экономики в течение следующих четырех лет, что позволит вернуться к экономическому росту, восстановить достаточный уровень валютных резервов и обеспечить экономическую и финансовую стабильность в дальнейшем.

Но, как говорится, не одним МВФом будем сыты. На этой неделе о намерениях помочь Украине заявила Япония, пообещав выделить 300 млн долл. для пополнения прохудившихся золотовалютных запасов Национального банка. В дополнение к данной сумме японское правительство готово выделить еще 6,6 млн долл. в качестве гранта на реализацию инфраструктурных проектов. По словам первого заместителя министра финансов Игоря Уманского, получить эти средства страна сможет уже к лету текущего года.

Кроме Японии, финансово поддержать Украину пообещала и Польша, которая предоставит нам 10-летнюю программу кредитования экономики общим объемом 100 млн евро.

«Это - конкретная поддержка для малого и среднего бизнеса. Это - конкретная помощь экономике Украины. Наша двухсторонняя комиссия торгово-экономического сотрудничества будет отрабатывать конкретные проекты, на которые пойдут средства», - пояснил премьер-министр Яценюк.

Правда, все оптимистичные настроения сам премьер в конце недели поставил под сомнение. В пятницу в ходе селекторного совещания в правительстве он потребовал от руководителей областных государственных администраций подать планы мобилизации экономики регионов на случай осложнения ситуация и перехода страны «на военные рельсы». Естественно, что о восстановлении страны в условиях этого перехода говорить не придется.

Электрическое напряжение

Начало прошлой недели ознаменовал вспыхнувший между премьером Яценюком и министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиным скандал из-за контрактов на импорт электроэнергии из России. Подписанные наспех в конце декабря документы были призваны остановить веерные отключения электроэнергии, прокатившиеся по стране из-за нехватки угля. Этическая сторона договоренностей с Россией, которая и стала первопричиной коллапса в украинской электроэнергетике, правительство тогда мало волновала, ведь непредсказуемые отключения электроэнергии вызывали большое возмущение в обществе. Добиться прекращения веерных отключений с помощью российского импорта удалось, но какой ценой, проясняется только сейчас. И хотя президент Порошенко уверял, что содержание контрактов станет достоянием общественности, опубликованы они так и не были. Даже премьер-министр Арсений Яценюк, по информации «Украинской правды», увидел их только 17 января. И сразу отреагировал гневными тирадами – сначала в письме на имя Демчишина, а потом и на заседании Кабмина. По словам Яценюка, контрактами между госпредприятием «Укринтерэнерго» и российским «Интер РАО» грубо нарушаются государственные интересы Украины. Во-первых, потому что украино-российские договоренности предусматривают стопроцентное обеспечение Крыма электроэнергией, без чего электричества из России Украине не видать. Более того, оккупированный Россией Крым в контрактах якобы фигурирует как «Крымский федеральный округ Российской Федерации», что можно трактовать как признание Украиной законности пребывания полуострова в составе РФ. Во-вторых, подписав эти договоренности, украинская сторона якобы обязалась поставлять энергию на захваченные боевиками «ДНР» и «ЛНР» территории и согласилась на то, чтобы Россия могла в одностороннем порядке повышать цены на электроэнергию для Украины.

После того, как скандал просочился в СМИ, Демчишин вышел на пресс-конференцию и заявил, что договор с Россией на поставку электроэнергии является выгодным для Украины.

«Я уверяю вас, что это - выгодные условия, по которым Украина может покупать электроэнергию у соседнего государства… С 26 декабря нет никаких отключений, в принципе, мне кажется, что это - заслуга. Однако, когда мы решаем одну проблему, то натыкаемся на более тонкую, политическую проблему», - сказал министр.

Опроверг он и информацию о том, что в контрактах фигурирует формулировка «Крымский федеральный округ Российской Федерации», которая, по его словам, была исключена из окончательной версии договоров. Но оправдания Демчишина не убедили Яценюка, и премьер дал поручение начать служебное расследование в отношении должностных лиц и госкомпаний, принимавших участие в подписании «электрических» контрактов с Россией.

«Я прошу установить, кто согласовывал условия контрактов, и почему в контрактах место рассмотрения споров - город-герой Москва, и отчитаться правительству в течение 10 дней», - сказал Яценюк.

Подлило масла в огонь и то, что в защиту соглашений на импорт выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, договоренности о поставках электроэнергии в Крым и Украину выгодны как Украине, так и России, и работу в этом направлении нужно только продолжать.

Впрочем, скандал с электроэнергией обнажает и другую проблему украинского политикума – кулуарное противостояние между премьером и президентом. Как вышло так, что премьер-министр не знал содержания стратегически важных для страны контрактов? А теперь вся ответственность за них легла на плечи Демчишина, ставленника Порошенко и давнего коллеги главы Нацбанка Валерии Гонтаревой по ICU… В целом, «электрические» разборки только начинаются, и чем они закончатся можно только предполагать.

Слезть с газовой иглы

Кроме «электрических», обсуждаемыми были на прошедшей неделе и контракты на поставку российского газа в Украину. Чем ближе весна, тем актуальнее становится необходимость согласования условий импорта «голубого» топлива из России на украинский рынок. В этой связи «Нафтогаз» заявил, что готов к переговорам с российским газовым монополистом «Газпромом» о новых условиях поставки газа с 1 апреля 2015 года при участии Европейской комиссии. Очевидно, что переговоры простыми не будут, ведь глава «Газпрома» Алексей Миллер уже успел напомнить, что с 1 апреля скидки на газ для Украины, которая предусматривалась «зимним пакетом», не будет и «Нафтогазу» придется закупать топливо «строго в соответствии с контрактом», то есть, по завышенной цене. Кроме того, «Газпром» не преминул упомянуть о 2,44 млрд долл., которые ему задолжал «Нафтогаз».

Но, усиливая газовое давление, Россия тем самым создает условия для того, чтобы Украина наконец-то слезла с газпромовской иглы. «Молитвами» Кремля, в декабре прошлого года в структуре импорта газа на украинский рынок на «голубое» топливо из России пришлось только 33%, тогда как в декабре 2013 года этот показатель был равен 95%.

Полное вытеснение «Газпрома» с украинского рынка – вопрос времени, уверен глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Если «Газпром» не сможет предложить нам конкурентные условия, это приведет его к полной потере Украины как рынка сбыта. Мы будем безукоризненно транспортировать российский газ для европейцев, но закупать топливо для украинских потребителей нам будет выгоднее на европейском газовом рынке», - заверил он.

Европейцы, похоже, не против такого сценария. В частности, оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream может увеличить поставки газа в Украину на 8,5 млн кубометров в сутки за счет использования дополнительной пропускной способности газопровода «Вояны-Ужгород». Сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн кубометров. В Еврокомиссии уже одобрили такое решение словаков и назвали его важным шагом для обеспечения безопасности газовых поставок.

«С 24 января Украина сможет нарастить объем импорта газа из Европейского Союза до примерно 40 млн кубометров в сутки с 31,5 млн кубометров. Я приветствую такое развитие, поскольку это важный шаг на пути безопасности газовых поставок», - сказал первый вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шевчович.

Кроме того, попрощаться с «Газпромом» Украине может помочь и увеличение газа внутренней добычи. К примеру, на прошедшей неделе стало известно, что итальянская нефтегазовая компания Eni планирует начать бурение первой газовой скважины на Яковлевской и Филимоновской площадях (Волынская и Львовская области) в конце 2015 года.

Яна Брензей (УНИАН)