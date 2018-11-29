Банки во время военного положения будут работать в обычном режиме – НБУ

В случае необходимости регулятор будет принимать отдельные решения о дополнительных мерах.

На период военного положения банковская система Украины будет работать в обычном режиме, и в случае необходимости Национальный банк будет принимать отдельные решения о дополнительных мерах.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №132, вступающее в силу сегодня, 29 ноября.

В НБУ пояснили, что документ принят в связи с введением в Украине военного положения сроком на 30 дней в 10 областях.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.