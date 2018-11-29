В шести офисах немецкого Deutsche Bank проходят обыски по подозрению в отмывании денег

После новостей об обыске акции Deutsche Bank на бирже во Франкфурте подешевели более чем на 3%.

В шести офисах Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, проходят обыски в рамках дела об отмывании денег. Расследование связано с "панамским досье", сообщили в прокуратуре Германии.

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Как заявляет прокуратура, два сотрудника банка помогали клиентам создавать офшорные фирмы, чтобы отмывать деньги, полученные преступным путем, пишет агентство Блумберг. Имена этих сотрудников не называются, известно лишь, что подозреваемым 50 и 46 лет.

В обысках задействованы 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов, сообщает Рейтер. Они изымают бумажные документы и электронные носители информации.

В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков и сообщили, что банк оказывает полное содействие следствию, пишет Русская служба Би-би-си.

В основу расследования легли данные из "панамского архива" - в 2016 году в прессу попали миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, изобличающие десятки известных людей, включая нескольких действующих и бывших лидеров стран, в попытках отмывания денег.

После новостей об обыске акции Deutsche Bank на бирже во Франкфурте подешевели более чем на 3%.

Напомним, "Панамское досье" было опубликовано в апреле 2016 года Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой 11 млн конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и действующих руководителя различных государств и правительств, а также многие другие известные персоны и компании.