Банковский сектор Украины впервые за пять лет может выйти в плюс

Прибыль банков за 10 месяцев выросла в 7 раз – до 14,8 млрд грн.

Банковский сектор Украины впервые с 2013 года может выйти на прибыльную деятельность, так как прибыль банков за 10 месяцев выросла в 7 раз – до 14,8 млрд грн.

Читайте такжеБанки во время военного положения будут работать в обычном режиме – НБУ

Об этом написала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на своей странице в соцсети Facebооk.

«Впервые с 2013 года банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность. По последним данным, прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд грн. За октябрь прибыль - 3,9 млрд грн», - написала она.

Среди объективных причин возврата отрасли к прибыльности Рожкова выделила значительный рост как процентных, так и комиссионных доходов банков.

«И конечно, рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году. За 10 месяцев сектор сформировал резервов на 21,4 млрд грн, что на 25% меньше», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2018 года получили 14,827 млрд грн прибыли, что в 7 раз больше показателя за аналогичный период предыдущего года в размере 2,154 млрд грн.

Банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.