Эксперт рассказал, когда стабилизируется ситуация на валютном рынке

По мнению эксперта, ситуация на валютном рынке Украины стабилизируется уже на этой неделе. Однако под действием других факторов курс гривни на конец года понизится до 29 грн/долл.

Ситуация на валютном рынке Украины, переживающем волнения в связи с введением военного положения, стабилизируется уже на этой неделе, однако под действием других факторов курс гривни на конец года понизится до 29 грн/дол.

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Такое мнение высказал руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций ICU Александр Мартыненко.

«Ограниченный характер текущего военного положения позволяет ожидать стабилизации валютного рынка уже на этой неделе. Вместе с тем, действие других понижающих курс факторов продолжится - девальвационные ожидания, спрос импортеров и бюджетные выплаты под конец года усилят давление на валюту. Мы оставляем свой прогноз курса гривни на конец 2018 года без изменений – 29 грн/долл.», - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

По словам Мартыненко, по базовому сценарию на 2019 год предполагается мягкая девальвация до 30 грн/дол к концу года, однако политическая нестабильность и девальвационные ожидания несут основные риски для этого прогноза.

Также эксперт отметил, что текущие условия военного положения не несут каких-либо дополнительных ограничений для кредитно-денежного и валютного рынков Украины, а также ведения бизнеса. «В случае блокирования или серьезных затруднений перевозок Азовским морем, отгрузки стали могут быть полностью переориентированы по железнодорожным путям в черноморские порты», - считает Мартыненко.

Справка УНИАН. В Украине с 28 ноября введено военное положение сроком на 30 дней в 10 областях страны, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

На фоне новостей о введении военного положения национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке 26 ноября на 15 копеек, 27 ноября – еще на 23 копейки, 28 ноября – еще на 18 копеек – до 28,30/28,33 грн/долл.