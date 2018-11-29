Нацбанк еще больше опустил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 30 ноября: 100 USD – 2839.0932 грн; 100 EUR – 3232.8754 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2839.0932 (29 ноября – 2826.9049)

100 EUR – 3232.8754 (29 ноября – 3189.8795)

В четверг, 29 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,30/28,33 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, после ослабления на 6 копеек в первой половине дня котировки гривни вернулись к уровню закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,22/32,25 грн/евро.

Согласно данным на сайте НБУ, регулятор уточнил справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00.

«Вследствие технического сбоя сегодня, 29 ноября, на официальном веб-сайте Национального банка было опубликовано неверное справочное значение официального курса гривни к доллару США», - сообщил регулятор.

По уточненным данным, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,3984 грн/долл.