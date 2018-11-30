Канада, Мексика и США подпишут в Буэнос-Айресе новый торговый договор - СМИ

Отмечается, что новый договор придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето подпишут в пятницу в Буэнос-Айресе новый торговый договор между тремя североамериканскими странами, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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Об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в администрации главы канадского правительства.

По его данным, подписание соглашения намечено на 09:00 по времени Буэнос-Айреса (14:00 по киевскому времени) на полях саммита Группы двадцати. Трюдо на церемонии будет сопровождать глава МИД Канады Христя Фриланд.

В конце сентября Канада, Мексика и США достигли соглашения о новом торговом договоре, поставив точку в переговорах, продлившихся больше года. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях.