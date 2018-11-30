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В Венесуэле увеличили "минималку" в 2,5 раза - до $11

10:01, 30 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении размера минимальной зарплаты в стране в 2,5 раза - с 1,8 тысячи до 4,5 тысячи суверенных боливаров.

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Об этом сообщает Росбалт.

"С 1 декабря размер минимальной зарплаты и пенсии будет 4,5 тысячи боливаров, и это автоматически означает коррекцию всех зарплатных таблиц", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

При этом по курсу "черного" рынка на четверг эта сумма составляет всего 11 долларов. 

С сентября размер минимальной зарплаты был повышен в Венесуэле сразу в 60 раз. В августе Мадуро объявил о привязке минимальной зарплаты к криптовалюте петро. Ее размер составил половину стоимости одного петро, то есть 1,8 тысячи суверенных боливаров. После повышения стоимости петро в 2,5 раза до 9 тысяч боливаров, о чем президент объявил также в четверг, размер минимальной зарплаты также увеличился в 2,5 раза.

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Теги: #кризис в Венесуэле#Венесуэла инфляция#Венесуэла скорый дефолт