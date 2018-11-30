СМИ рассказали о рисках при оформлении микрокредита (видео)
11:01, 30 ноября 2018Финансы
138 0
Часто уже после оформления займа люди узнают о вымогательских условиях, которые превращают маленькие суммы кредита в многотысячные долги.
Часто маленькие суммы кредита превращаются в многотысячные долги / фото УНИАН
В прошлом году украинцы взяли таким образом в долг свыше 21 миллиарда гривень, однако часто уже после оформления займа люди узнают о вымогательских условиях, которые превращают маленькие суммы кредита в многотысячные долги.
Читайте такжеБанкротство физлиц: плюсы и минусы нового законодательства
Об этом сообщает ТСН.ua.
Кроме того, некоторые из таких контор оформляют кредиты без ведома украинцев подставным лицам с поддельными документами.
В этом видео команда "Грошей" расскажет о рисках, связанных с так называемыми микрокредитами, которые сейчас оформляют ли не на каждом шагу в разных конторах.
Какие риски могут быть при оформлении микрокредита
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter