СМИ рассказали о рисках при оформлении микрокредита (видео)

Часто уже после оформления займа люди узнают о вымогательских условиях, которые превращают маленькие суммы кредита в многотысячные долги.

В прошлом году украинцы взяли таким образом в долг свыше 21 миллиарда гривень, однако часто уже после оформления займа люди узнают о вымогательских условиях, которые превращают маленькие суммы кредита в многотысячные долги.

Читайте такжеБанкротство физлиц: плюсы и минусы нового законодательства

Об этом сообщает ТСН.ua.

Кроме того, некоторые из таких контор оформляют кредиты без ведома украинцев подставным лицам с поддельными документами.

В этом видео команда "Грошей" расскажет о рисках, связанных с так называемыми микрокредитами, которые сейчас оформляют ли не на каждом шагу в разных конторах.