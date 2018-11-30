В Минфине заверили, что военное положение не повлияло на доходы бюджета

По итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда госбюджета.

Введение военного положения не повлияло на доходы государственного бюджета Украины, и по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда госбюджета.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, 26, 27 и 28 ноября в общий фонд госбюджета поступило 1,6 миллиарда гривень, 1,7 миллиарда гривень и 1,340 миллиарда гривень таможенных платежей, соответственно.

В Минфине пояснили, что снижение поступлений 28 ноября по сравнению с предыдущим днем обусловлено особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели: пиковые поступления в понедельник-вторник и падение со среды по пятницу.

Также сообщается, что налоговые платежи в эти дни составили 2,2 миллиарда гривень, 2 миллиарда гривень и 3 миллиарда гривень, соответственно, при среднедневном сборе в ноябре в 2,4 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. В Украине с 28 ноября действует военное положение сроком на 30 дней в 10 областях страны, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Госбюджет Украины в январе-октябре получил 747,389 миллиарда гривень доходов, что на 2,3% ниже планового показателя на этот период, однако на 15,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.