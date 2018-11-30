Председатель Харьковской ОГА анонсировала 30% надбавки к зарплате артистов в области

В список попали коллективы 8 учреждений культуры.

Артисты театре и концертных учреждений Харьковской области со следующего года будут получать 30% надбавку к зарплате.

Об этом сообщает сайт ОГА со ссылкой на главу области Юлию Светличную.

Светличная заявила о прибавке к зарплате артистов во время общения с коллективом Харьковского государственного академического украинского драматического театра им. Т.Г. Шевченко.

«Театр, как и вся сфера культуры и искусства, был вне внимания власти много лет. Исправляем это. Я инициирую и буду настаивать, чтобы со следующего года все коллективы театров и концертных учреждений Харьковской области, которые имеют статус академических и есть в управлении областной власти, получали дополнительную надбавку к заработной плате - 30%», - сообщила руководитель области.

Среди коллективов, которые попали в этот список, - коллективы театров им. Т.Г. Шевченко, им. А.С. Пушкина, кукол им. В.А. Афанасьева, для детей и юношества, музыкальной комедии, молодежный симфонический оркестр «Слобожанский», Большой Слобожанский ансамбль песни и танца и Харьковская областная филармония.

«Средства в областном бюджете на это найдены, и уверена, что депутаты областного совета полностью поддержат это решение. Поддержка украинского театра, особенно в такие непростые времена - это очень важно», - подчеркнула Юлия Светличная.

Напомним, с 1 июля повышены тарифные ставки для артистов ХНАТОБа. Председатель ХОГА при поддержке Администрации президента и Министерства культуры добилась того, чтобы сотрудники театра, который имеет статус национального уже 8 лет, начали получать соответствующие надбавки.