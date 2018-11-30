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В столичных обменниках снова подешевел доллар

12:37, 30 ноября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,15 гривни, евро - за 32,05 гривни за одну денежную единицу.

Вчера, 29 ноября, стоимость доллара в киевских обменных пунктах составляла 28,50 гривни, евро – 32,35 гривни за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к 11:00 установились на уровне 28,23/28,25 гривни/доллар.

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