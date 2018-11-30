ЕК одобрила выделение Украине первого транша в 500 миллионов евро - Порошенко

По словам президента, это очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора.

Еврокомиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи в 500 миллионов евро.

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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 миллионов евро", - заявил он.

Порошенко отметил, что высоко ценит личную поддержку этого решения со стороны президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса.

По его словам, об этом была достигнута договоренность во время конгресса Европейской народной партии в Хельсинки.

"Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора", - подчеркнул Порошенко.