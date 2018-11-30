Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара перед Новым Годом

Введение военного положения далеко не единственный фактор, который обусловливает проседание курса, пояснил эксперт.

Украина закроет 2018 год с курсом в 28,9-29,3 грн/$. Сегодняшние же колебания курса гривны к доллару, которые связывают с введением в Украине военного положения, обусловлены исключительно психологическими факторами и попытками спекулянтов раскачать ситуацию.

Об этом заявил экономист Максим Праздников. Он подчеркнул, что лично видел фотографии обменников, которые продают доллар по 29,5-29,6 грн/$, передает «Обозреватель».

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"Понятно, что это ситуативно на некоторый промежуток времени. Если мы в принципе говорим о смене курса, о том, что происходило с долларом, то достаточно давно шла речь о том, что до конца года мы ожидаем курс около 29 гривен за доллар. На это влиял целый ряд факторов", – пояснил Праздніков.

По его словам, введение военного положения и могло выступить таким себе катализатором ситуации, но это далеко не единственный фактор, который обусловливает проседание курса.

"Можно говорить о том, что в определенных пределах – 28,9-29,3... это то, с чем мы, скорее всего, год и закроем", – подытожил экономист.