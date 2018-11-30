Фигуранты дела о хищении $20 миллионов «Ощадбанка» заявляют о давлении следствия

Напомним, 24 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о задержании 10 человек по делу о хищении средств "Ощадбанка".

Несколько подозреваемых в причастности к хищению 20 млн долларов кредита «Ощадного банка» заявляют, что следствие оказывало на них психологическое давление, в том числе с целью получения необходимых показаний в отношении других фигурантов дела.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

Напомним, 24 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о задержании 10 человек по делу о хищении средств "Ощадбанка".

Среди задержанных были два действующих и один бывший работник банка, а также бывшие руководители группы «Креатив».

Пятеро из десяти задержанных - женщины.

Фигурант дела Виталий Пустовит, считает, что давление со стороны правоохранителей оказывалось на него с целью склонения к даче нужных им ложных показаний.

"Само задержание я считаю элементом психологического давления с целью склонить меня к каким то действиям, чтобы я оговорил других людей. Меня намерено лишили свободы, поместили в, условно говоря, нечеловеческие условия и неоднократно намекали мне, что правоохранители готовы улучшить мое положение в случае, если я соглашусь дать необходимые им показания. Хотя я не могу им ничем помочь. Я расцениваю это как психологическое давление", - сказал он.

Также он считает непомерным альтернативный аресту залог, который суд определил для него.

Пустовит добавил, что с тех пор как он вышел под залог, с ним никаких следственных действий не проводили.

Он подчеркнул, что действия следствия изначально были направлены на то, чтобы деморализовать подозреваемых.

Другая подозреваемая по делу Татьяна Слюсаренко сообщила, что ее задержали незаконно, поскольку в тот момент ей не было сообщено о подозрении и она являлась свидетелем по делу.

"Был обыск в 8 утра. Потом меня задержали. Я тогда находилась в статусе свидетеля и считаю, что поскольку я была не подозреваемой, они не имели права меня задерживать. Подозрение мне вручили вечером того же дня в здании НАБУ, то есть уже после задержания. Но все должно было быть наоборот. Следствие идет более 2 лет. За этот период я была на допросе 1 раз, потом за полтора года меня никто не допрашивал. Говорить о том, что я якобы скрывалась от следствия, оснований никаких нет", - сказала она.

По словам Слюсаренко, на нее оказывалось психологическое давление и при помещении в СИЗО не были обеспечены надлежащие условия содержания.

"Меня поместили в СИЗО, где я находилась в камере, предназначенной для 8 человек, но нас там было 10. Я спала на полу под открытым окном. Не было ни подушки, ни одеяла", - отметила Слюсаренко.

Также она добавила, что сумма залога, установленная ей в качестве альтернативы содержанию под стражей, непомерная.

"Залог у меня был 30 млн гривен. Благодаря адвокатам залог снизили до 1,5 млн. Но мне кажется, что это слишком большой залог", - добавила Слюсаренко.

Она подчеркнула, что после избрания меры пресечения с ней не проводились следственные действия.

Также она сообщила, что ее имущество сейчас находится под арестом.

Как сообщали Українськi Новини, САП решила не обжаловать арест и залог для подозреваемых в хищении $20 млн "Ощадбанка".

В частности, двум подозреваемым был избран альтернативный залог по 2 млн гривен, одному - 1,5 млн, зампреду "Ощадбанка" - 7 млн гривень, сыну депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максиму - 5 млн гривень.