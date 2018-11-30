Гройсман прокомментировал решение ЕК о выделении Украине полмиллиарда евро

Премьер поприветствовал решение Еврокомиссии.

Положительное решение Еврокомиссии о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи в 500 миллионов евро является важным сигналом поддержки и помощи со стороны международных партнеров.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Приветствую решение Еврокомиссии выделить Украине 500 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Это важный сигнал поддержки и помощи Украине в историческое для нас время", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Еврокомиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи в 500 миллионов евро.

Европейский совет окончательно утвердил Четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро 26 июня.

Верховная Рада 8 ноября ратифицировала меморандум о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 миллиарда евро.