В Минфине рассказали, под какой процент Евросоюз предоставит Украине полмиллиарда евро

Евросоюз предоставит помощь Украине по ставке не выше 2% годовых. Средства поступят в государственный бюджет Украины.

Европейский Союз предоставит макрофинансовую помощь Украине в форме займа по ставке, которая станет известна при выходе Еврокомиссии на внешний рынок заимствований, но она не превысит 2% годовых.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, средства макрофинансовой помощи поступят в государственный бюджет Украины.

По информации Минфина, для получения этой помощи Украина должна выполнять те требования, которые выдвигает Евросоюз, включая реформы в целом ряде секторов экономики и государственного управления - от системы управления государственными финансами до реформы энергетического сектора и налоговой системы.

«Европейский Союз помогает Украине осуществлять реформы, которые критически важны для нашего дальнейшего развития и устойчивого экономического роста. Министерство финансов благодарно за эту поддержку и сегодняшнее решение Европейской комиссии. Оно свидетельствует, что прогресс Украины очевиден для наших международных партнеров. Наша задача сделать положительный эффект от реформ заметным для каждого гражданина Украины», - прокомментировала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Европейский совет окончательно утвердил Четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро 26 июня.

Верховная Рада 8 ноября ратифицировала меморандум о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 млрд евро.