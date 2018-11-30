ГФС подсчитала убытки бюджета от блокирования границы "евробляхерами"

Госбюджет из-за блокировки границ "евробляхерами" ежедневно терял 45 миллионов гривень.

Блокировка пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен Государственной фискальной службы владельцами транспортных средств на еврономерах привела к тому, что государственный бюджет ежедневно в среднем терял около 45 миллионов гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Львиная доля потерь пришлась на Львовскую таможню – 30 миллионов гривень. Если, например, 20 ноября среднедневные отчисления от этих трех таможен составляли 189 миллионов гривень, то уже 27 ноября показатель составил 145 миллионов гривень", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, 23 ноября - подписаны президентом.

В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку ранее ввезенных автомобилей.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

В связи с принятыми изменениями на западной границе Украины из-за акций протестующих и блокировки путей и пунктов пропуска появились очереди.