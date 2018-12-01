Баланс недели: экономика «военного положения», качающаяся гривня и полумиллиардная помощь от ЕС

Введенное в Украине военное положение в 10 областях, безусловно, - главное событие недели, оказавшее достаточно серьезное влияние на экономику страны. Хотя буквально сразу президент Петр Порошенко заверил: ограничения прав и свобод, предусмотренные законом о военном положении, не будут применяться, если удастся избежать наземной российской военной агрессии.

«Подчеркиваю, что особое положение будет введено только в случае наземной операции регулярных войск РФ за пределами операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма», - сказал Порошенко во время заседания Верховной Рады.

«В указе я попросил дать право президенту - как только российский солдат пересечет границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли», - добавил он.

Со своей стороны, премьер министр Владимир Гройсман заверил - военное положение не повлияет на ведение бизнеса в Украине. По его словам, специальный режим «никоим образом не может касаться ни бизнеса, ни прав и свобод украинских граждан».

О том, что военное положение не скажется негативно на экономике, подтвердили и в крупнейших отечественных предприятиях. Так, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев подчеркнул, что добыча газа и работа газотранспортной системы будут стабильными, однако выразил надежду, что контрагенты компании не станут злоупотреблять пунктом контракта о форс-мажоре.

Исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов также заверил о готовности компании обеспечить бесперебойную доставку грузов для частных владельцев и военных.

О своевременной доставке пенсий и почты тоже можно не беспокоиться - в «Укрпоште» заверили, что клиенты по-прежнему будут получать услуги в почтовых отделениях в полном объеме, а изменения в ценах на услуги и в графике работы не предусматриваются.

Готовность крупнейших украинских компаний полноценно работать в условиях военного положения не удивляет, ведь страна уже пятый год живет в состоянии войны с Россией, но существует риск того, что иностранные инвесторы, решившие вложить средства в нашу страну, могут пересмотреть свои планы.

Например, 13 декабря должен состояться конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании «Центрэнерго», участие в котором планировали принять, в том числе, компании из Грузии и Беларуси: Georgian International Energy Corporation и «Нефтебитумный завод». Повлияет ли на их решение военное положение, пока неизвестно, но в пресс-службе Фонда госимущества подчеркнули - конкурс переносить не собираются.

«Введение военного положения никак не отображается на процедурах приватизации как большой, так и малой. Но в то же время, инвестор в любом случае будет учитывать этот фактор. И это логично. Все аукционы по продаже объектов малой приватизации в системе «Прозоро. Продажи» состоятся согласно объявленным датам. Конкурс по «Центрэнерго» должен состояться 13 декабря, сейчас идет прием заявок, процесс продлится по 5 декабря. Компании должны будут внести гарантийные взносы, и только потом можно будет говорить о количестве участников и их назвать», - сообщила пресс-служба Фонда.

Несмотря на положительные реляции, экономика почти мгновенно отреагировала на военное положение в 10 областях. Особенно чувствительна к этим процессам была национальная валюта.

Растерянная гривня

На новостях о введении военного положения гривня буквально на следующий день ушла в крутое пике, отыграв позиции только к концу недели. Стоимость доллара в киевских обменных пунктах в понедельник, 27 ноября, выросла до 28,95 грн. В некоторых же обменниках купить доллар дешевле чем за 29 гривен было невозможно.

На межбанковском валютном рынке гривня 26 ноября подешевела на 15 копеек, 27 ноября – еще на 23 копейки, 28 ноября – еще на 18 копеек – до 28,30/28,33 грн/долл., укрепившись 30 ноября на отметке 28,18/28,21 грн/долл.

В Национальном банке постарались успокоить, заявив, что происходящие на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка приведет к укреплению курса гривни до рыночного уровня.

«Для обеспечения стабильности на валютном рынке Национальный банк продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости выйдет с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов - объем международных резервов на сегодня достигает 17,8 млрд долл.», - говорится в комментарии Нацбанка.

Также отмечается, что в период военного положения банковская система будет работать в обычном режиме, а в случае возникновения необходимости НБУ пообещал предоставить банкам поддержку ликвидностью по постоянно действующим инструментам рефинансирования.

Опрошенные УНИАН эксперты отметили, что введение военного положения в ряде областей Украины не окажет существенного влияния на валютный рынок страны, и курс гривни к доллару к концу года составит около 29 грн/долл., как и прогнозировалось ранее.

Так, старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что основная фаза роста стоимости валюты уже позади, на «сером» рынке утром во вторник происходило даже небольшое снижение доллара к уровням понедельника.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также оставил неизменным прогноз по курсу гривни на конец года на уровне 29,0-29,5 грн/долл.

«Очевидно, некоторые панические настроения могут привести к тому, что курс будет на отметке 29 не к концу года, а чуть раньше, но это не должно значительно повлиять на баланс спроса и предложения валюты», - полагает он.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский указал, что паника на наличном валютном рынке продлилась фактически полдня.

«Ни масштаб конфронтации в Керченском проливе, ни формат, в котором введено военное положение, не имеют прямого влияния на экономику. Прямое влияние имели бы дальнейшие провокации со стороны России, либо полное перекрытие пролива для торговых судов, чего не последовало», - пояснил он.

Эксперт считает, что фундаментальные факторы, включая рекордный урожай зерновых, падение цен на нефть, жесткую бюджетную политику этого года и принятие бюджета-2019 в соответствии с договоренностями с МВФ, - на стороне стабильности гривни.

«Новые бизнес-проекты и частные инвестиции в Украину могут быть отложены до начала 2019 года, однако существенного влияния на стабильность финансового рынка они не окажут. Если не будет серьезного обострения со стороны России, то курс останется в диапазоне 28-28,5 грн/долл.», - прогнозирует Вышлинский.

МВФ: сотрудничество продолжается, реформами доволен

Важный сигнал для Украины – главный кредитор страны МВФ, несмотря на военное положение, продолжит сотрудничество с нашей страной. Кстати, ранее власти неоднократно заявляли, что отказывались вводить военное положение в 2014-2015 годах потому, что боялись негативного влияния на отношения с МВФ.

Еще один момент – директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам телефонного разговора с президентом Петром Порошенко публично сообщила: Фонд доволен ключевыми показателями госбюджета Украины на 2019 год.

Также Международный валютный фонд ожидает завершения украинскими властями предварительных мер для новой программы stand-by к 10 декабря 2018 года, после чего Фонд проведет заседание Совета директоров для обсуждения этого вопроса.

Кроме того, Фонд изучил возможность технической помощи со стороны МВФ для укрепления налогового администрирования и повышения уровня дружественности налогово-бюджетной системы, обеспечивая при этом долговую устойчивость.

Старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович в комментарии УНИАН отметил, что утверждение нового соглашения с МВФ позволит Украине обеспечить финансирование 9 млрд долларов выплат по валютным долгам в 2019 году, а первый транш по этой программе в размере 1,9 млрд долларов может поступить уже до конца текущего года.

Также Котович сообщил, что после решения МВФ о предоставлении Украине транша и решения Всемирного банка о предоставлении гарантии в первом квартале 2019 года можно ожидать выход Украины с выпуском еврооблигаций на 1-1,5 млрд долл.

По его словам, эскалация ситуации на море и введение военного положения в Украине вызвали вполне стандартную реакцию инвесторов, однако после достаточно активного выхода из украинских активов котировки успокоились на новых уровнях и прекратили существенное падение.

«Мы ожидаем, что без ухудшения ситуации, после решения МВФ и Всемирного банка о предоставлении транша и гарантии, котировки будут возвращаться к прежним уровням, и в первом квартале 2019 года можно ожидать выход с выпуском на 1-1,5 млрд долларов новых еврооблигаций», - прогнозирует эксперт.

Также важным событием уходящей недели стало положительное решение Европейской комиссии о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи в 500 млн евро, о чем в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

«Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора», - подчеркнул Порошенко.

«Укрзализныця» «родила» экспресс в «Борисполь»

Под конец уходящей недели акционерная компания «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс между вокзалом «Киев-Пассажирский» в центре столицы и международным аэропортом «Борисполь».

Церемония открытия нового ж/д сообщения состоялась при участии президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, вице-премьер-министра Владимира Кистиона, председателя наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевка Аджунера, а также и.о. главы правления общества Евгения Кравцова.

Президент отметил, что проект удалось реализовать за 480 млн гривен, тогда как ранее его оценивали в 11 млрд гривен, а время реализации заняло всего 9 месяцев, что Порошенко назвала хорошим сроком для «рождения» экспресса.

«9 месяцев - это очень хороший срок, и для женщин для рождения, и для нашего экспресса. И очень важно, что сегодня, в последний день ноября, мы имеем рождение нового экспресса», - сказал президент.

Действительно, разговоры о создании такого экспресса шли не один год. Еще в 2011 году Украина достигла соглашения с «Эксимбанком» Китая, согласно которому банк должен был предоставить нашей стране кредит в размере 372 млн долларов для реализации проекта «Воздушный экспресс».

В сентябре 2014 года руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта, курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 млн долларов кредита. После этого в ведомстве проект назвали «бесперспективным» и начали переговоры о его переформатировании. В результате страна получила видоизмененный и значительно удешевленный экспресс, который удалось реализовать в достаточно сжатые сроки.

Железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать в режиме 24/7. Расчетное время в пути - 35 минут. Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, но также разгрузит ключевые городские магистрали.

Игорь Орел