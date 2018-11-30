Решение НБУ об отзыве генеральной лицензии на валютные операции банка "Финансовая инициатива" нелогичное – Фонд гарантирования вкладов

Учитывая прекращение «КБ «Финансовая инициатива» валютных правоотношений и валютных операций почти два с половиной года назад, решение Нацбанка остается непонятным

В информации ПАО «КБ «Финансовая инициатива» относительно отзыва Национальным банком генеральной лицензии на осуществление валютных операций, в частности, напоминается, что на основании постановления НБУ от 23.06.2015 № 408 Исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 23.06.2015 принято решение № 121 о введении с 24.06.2015 временной администрации.

С этого дня и по настоящее время в банке «Финансовая инициатива» приостановлена возможность проведения расчетов в иностранной валюте в безналичной и наличной форме, проведения операций, предусмотренных генеральной лицензией Национального банка на осуществление валютных операций, с использованием текущих счетов клиентов, открытых в ПАО «КБ «Финансовая инициатива».

Более того, банком была проведена работа по передаче контрактов внешнеэкономической деятельности на валютный контроль в другие банки Украины, еще до введения временной администрации. Следовательно, с даты введения временной администрации и по настоящее время, у банка нет на сопровождении контрактов по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, что обоснованно вышеприведенным и отчетностью банка, регулярно предоставляется в порядке и сроки, определенные требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

В сообщении указывается, что 31.07.2018 Национальным банком было предъявлено ПАО «КБ «Финансовая инициатива» распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки НБУ по вопросу соблюдения валютного законодательства. Сразу после этого, лицам, которые входили в состав рабочей группы, был обеспечен свободный доступ к помещениям банковского учреждения, были приняты запросы по проверке.

Учитывая неплатежеспособность банка и с целью предупреждения нарушений предписаний валютного законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, Фондом гарантирования вкладов физических лиц направлен запрос в Министерство юстиции Украины относительно его позиции по вопросу наличия полномочий НБУ осуществлять проверки банков, в которых введена процедура временной администрации. О запросе рабочая группа Национального банка была безотлагательно проинформирована в письменном виде. Последним также сообщили, что после получения ответа от Министерства юстиции Фондом гарантирования вкладов физических лиц будет определен порядок действий и полномочия временного администратора ПАО «КБ «Финансовая инициатива» по выполнению распоряжения НБУ о проведении проверки.

В предоставленной информации отдельно обращается внимание, что по результатам проведенного обыска 07.04.2017 в помещении ПАО «КБ «Финансовая инициатива», правоохранительными органами было изъято серверное оборудование операционных систем банка, включая резервные системы. Оборудование было возвращено правоохранительными органами в неработоспособном состоянии и согласно экспертному заключению дальнейшее его использование в работе банка стало невозможным, о чем Национальный банк уведомлялся неоднократно, с предоставлением подтверждающих документов.

В ПАО «КБ «Финансовая инициатива» напоминают, что по инициативе руководителя рабочей группы НБУ проверка приостанавливалась и была завершена. Учитывая вышеизложенное, отмечают в банке, остается непонятным, почему именно сейчас у Национального банка возникает решение об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Напомним, согласно информации, размещенной на официальном сайте Национального банка Украины от 29.11.2018, им отозвано в ПАО «КБ «Финансовая инициатива» генеральную лицензию на осуществление валютных операций, учитывая факты нарушения этим банком валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ.