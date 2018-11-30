НБУ упростил документооборот для банков

Регулятор разрешил хранить документы временного срока хранения только в электронном виде.

Национальный банк Украины упростил документооборот для банков, разрешив хранить все документы временного срока хранения только в электронном виде.

Читайте такжеУкраинские банки с начала года нарастили прибыль в 7 раз

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №130, вступающее в силу с 1 января 2019 года, которым регулятор обновил Правила применения перечня документов, создающихся в деятельности Национального банка и банков Украины.

Отмечается, что регулятор упростил и сами правила, сократив количество разделов до 13 с 19, благодаря систематизации и унификации статей, устранению дубляжа и неактуальных видов документов.

По оценкам регулятора, применение новых Правил будет способствовать снижению затрат на формирование и хранение документов в Национальном банке и банках.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в октябре 2017 года заменил систему обмена электронными сообщениями с коммерческими банками NBUMail на FossDocMail - новое поколение корпоративной электронной почты, сочетающей в себе функции почты и отдельных модулей электронного документооборота.

Разработчик программы - компания «Фосс-Он-Лайн» - работает на рынке информационных технологий Украины более 15 лет. Продукты компании, в частности, применяются в «Ощадбанке», «Проминвестбанке», «УкрСиббанке», «Райффайзен Банке Аваль», «Укрсоцбанке».