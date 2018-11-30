Платежный баланс Украины ушел в миллионный минус против миллиардного плюса годом ранее

Платежный баланс Украины за 10 месяцев сведен с дефицитом 254 млн долл.

Платежный баланс Украины за январь-октябрь 2018 года сведен с дефицитом 254 млн долл. против 2,074 млрд долл. профицита за аналогичный период 2017 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, в октябре платежный баланс сведен с профицитом 164 млн долл., или практически на уровне профицита в октябре прошлого года (155 млн долл.).

Отрицательное сальдо текущего счета составило 863 млн долл. в октябре и 4,567 млрд долл. - с начала года.

Приток по финансовому счету составил 1,028 млрд долл. в октябре и 4,278 млрд долл. – с начала года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 млрд долл., что вдвое больше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.