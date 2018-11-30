Украина наторговала с миром на минус $10 миллиардов

В том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 42%.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-октябрь 2018 года сведен с дефицитом на уровне 10,033 млрд долл., что в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период 2017 года в размере 6,730 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за указанный период вырос на 42% - до 10,694 млрд долл., профицит внешней торговли услугами сократился на 25% - до 561 млн долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.