В Украине продлили ликвидацию трех банков

В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию банков «Национальные инвестиции», «Золотые ворота» и «Велес» на 1 год.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка «Национальные инвестиции» продлевается до 2 декабря, банка «Золотые ворота» - до 4 декабря, банка «Велес» - до 10 декабря 2019 года включительно.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.