Доллар и евро подешевеют в первый рабочий день зимы

Официальный курс НБУ на 3 декабря: 100 USD – 2822.2764 грн; 100 EUR – 3205.8238 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2822.2764 (30 ноября – 2839.0932 )

100 EUR – 3205.8238 (30 ноября – 3232.8754)

В пятницу, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,17/28,20 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 13 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,99/32,02 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2311 грн/долл.