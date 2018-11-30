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Доллар и евро подешевеют в первый рабочий день зимы

19:39, 30 ноября 2018
Финансы
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Котировки гривни на межбанке установились на уровне 28,17/28,20 грн/долл. / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2822.2764 (30 ноября – 2839.0932 )

100 EUR – 3205.8238 (30 ноября – 3232.8754)

В пятницу, 30 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,17/28,20 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 13 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,99/32,02 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2311 грн/долл.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара