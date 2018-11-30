Порошенко сообщил, когда Украина получит полмиллиарда евро от Евросоюза

По словам президента, наша страна получит первый транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро в течение нескольких дней.

Украина в течение ближайших нескольких дней получит первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 500 млн евро.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития Хмельницкой области.

«В течение короткого времени – нескольких дней – макрофинансовая помощь в размере 500 млн евро поступит в Украину», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, Еврокомиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

Европейский совет окончательно утвердил Четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро 26 июня.

Верховная Рада 8 ноября ратифицировала меморандум о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 млрд евро.