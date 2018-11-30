Минимальная зарплата в Украине должна быть более 5 тысяч гривень - Порошенко

Глава государства отметил, что в октябре 2018 года номинальная зарплата выросла на 24% по сравнению с октябрем 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что минимальная зарплата в Украине должна быть более 5 тыс. грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он сказал во время встречи со студентами Хмельницкого национального университета.

"Моя позиция четкая - необходимо обеспечить рост минимальной заработной платы. В 2017 году государство подняло минималку в два раза. В 2019 году она вырастет до 4173 грн. И этого недостаточно. Ведь минимальная зарплата должна быть более 5 тыс. грн", - заявил президент.

Порошенко отметил, что в октябре 2018 года номинальная зарплата выросла на 24% по сравнению с октябрем 2017 года. Средняя зарплата в Киеве составляет почти 14 тыс. грн, в Донецкой - 10 тыс. грн, Днепропетровской - 9,4 тыс. грн, Хмельницкой области - почти 8 тыс. грн.

"Чтобы никто никуда не выезжал (из Украины - УНИАН), средняя зарплата должна быть 600-700 долларов в месяц. Для этого надо улучшать инвестиционный климат. В 2012-2013 годах наше государство находилось на 153-м месте по инвестиционной привлекательности в мире. Теперь - на 71-м месте", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9% - до 9218 грн.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.

В то же время, Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.