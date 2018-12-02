Средняя зарплата в Украине в октябре на четверть превысила показатель октября прошлого года

Премьер-министр Гройсман также заявляет о стабильном росте экономики Украины.

Средняя заработная плата в Украине в октябре 2018 года на четверть выше, чем в октябре 2017 года, и составила более 9,2 тыс. грн.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в "Tвиттере".

«Средняя заработная плата в Украине в октябре 2018 года выросла до 9218 грн. Это на 24,9% больше, чем в октябре 2017 года », - отметил он.

Гройсман добавил, что экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд.