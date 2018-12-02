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Средняя зарплата в Украине в октябре на четверть превысила показатель октября прошлого года

17:04, 02 декабря 2018
Финансы
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Иллюстрация \ REUTERS

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в "Tвиттере".

«Средняя заработная плата в Украине в октябре 2018 года выросла до 9218 грн. Это на 24,9% больше, чем в октябре 2017 года », - отметил он.

Гройсман добавил, что экономика Украины стабильно растет 11 кварталов подряд.

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Теги: #зарплата#Владимир Гройсман